Фестиваль-конкурс «ТАЛАНТ без границ» пройдет в Московской области

В среду и четверг на этой неделе в Большом зале Дворца культуры им. Ю. А. Гагарина в Сергиево-Посадском округе состоится Открытый областной фестиваль-конкурс «ТАЛАНТ без границ». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Участники мероприятия будут представлять свои номера в различных номинациях, в том числе, «Эстрадный вокал», «Русский народный вокал», «Современная хореография», «Народный танец» и других. Оценивать их будет профессиональное жюри. В финале фестиваля пройдет церемония награждения. Узнать подробнее о мероприятии можно на сайте ДК. Отметим, что оно проходит при информационной поддержке областного Минкульттуризма.

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