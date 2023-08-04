В Кривандино городского округа Кашира в шестой раз состоится фестиваль народных промыслов и ремесел «Край Мещерский — край богатый». Об этом сообщили в социальных сетях Кривандинского территориального управления.

Ожидается, что в фестивале примут участие порядка трехсот мастеров и художников с Московской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Нижегородской, Брянской, Костромской, Ивановской, Тверской областей, а также из Москвы. Заявки на участие продолжают поступать.

Гостей фестиваля ждет обширная культурная программа, выступления этнических и народных коллективов и угощения народной кухни.

Ранее в ходе еженедельного совещания губернатора Андрея Воробьева с руководителями правительства региона и главами муниципалитетов стало известно, что парки Подмосковья начали рекламировать в столичном метро.