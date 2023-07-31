Парки Подмосковья начали рекламировать в столичном метро

В парки Московской области планируют привлечь туристов и дачников, приезжающих из Москвы. Для этого в вагонах московского метрополитена работает 20 тыс. медиаэкранов. Об этом сообщил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов на совещании губернатора Андрея Воробьева с областным Правительством и главами муниципалитетов.

Только с 24 по 30 июля на таких экранах было выполнено более 3 млн показов.

«Много жителей, дачников узнают, что рядом прекрасные парки с большой событийной и культурной программой. Есть потенциал, чтобы москвичи приезжали в парки Московской области», — добавил министр.

Например, в августе на медиаэкранах в столичном метро планируют показывать ролик-приглашение на фестиваль «Город танцует в парках».

Еще одна важная новинка, о которой рассказал министр — бесплатные питьевые фонтанчики, которые в рамках пилотного проекта разместили в 11 парках Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что в регионе растет посещаемость парков.