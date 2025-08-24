Фестиваль «Маги в парках» собрал в Подмосковье порядка 4,5 тыс. зрителей

Фестиваль «Маги в парках», в рамках которого впервые состоялось масштабное шоу братьев Сафроновых, собрал в Подольске порядка 4 500 зрителей.

Шоу прошло при поддержке команды губернатора региона Андрея Воробьева. Мероприятие состоялось в парке имени Виктора Талалихина. Перед гостями фестиваля свои навыки также продемонстрировали иллюзионисты Подмосковья, которые только начинают свою творческую карьеру.

Один из участников — 13-летний школьник из Подольска Лев Пименов. Подросток впервые начал интересоваться фокусами в пять лет. Участник фестиваля стал его финалистом. Его мастерство покорило многих зрителей. Финал назначен на сентябрь.

«Строгим, но вдохновляющим жюри стали сами братья Сафроновы — Сергей, Андрей и Илья. А кульминацией вечера стало их собственное шоу, в котором иллюзионисты № 1 в России подарили публике невероятный финал, представив лучшие из своих знаменитых номеров», — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.

Проект завершится масштабным гала-концертом. Мероприятие состоится 21 сентября на набережной в Павшинской пойме городского округа Красногорск. Победителям фестиваля предложат принять участие в шоу братьев Сафроновых.

