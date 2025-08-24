«Эта победа — общая»: подольский банный комплекс покорил жюри всероссийского конкурса

Подольский банный комплекс «Бани Алексеева» одержал победу в престижном всероссийском конкурсе «Правильная баня 2025», организованном в рамках проекта «Чистопар». Именно это заведение удостоилось почетного звания лучшей общественной бани страны.

За главный трофей боролись 16 претендентов из различных уголков России, включая такие крупные города, как Москва, Екатеринбурга, Брянск, Новороссийск и Тюмень. Открытое голосование продолжалось в течение целого месяца, и по его итогам подольский комплекс смог получить поддержку 500 участников опроса.

Торжественная церемония вручения награды состоялась в субботу, 23 августа, на главной сцене масштабного фестиваля «БаняФест», который проходил в Суздале. Мероприятие собрало представителей банной индустрии со всей страны.

«Это результат огромного труда нашей команды — людей, которые каждый день с душой встречают гостей, создают уют и делятся теплом. Это победа и каждого нашего гостя. Ведь именно вы вдохновляете нас становиться лучше. Каждый ваш визит, отзыв, голос и помощь в конкурсе — часть этой награды. Для нас это не просто статус. Это признание того, что банная культура, любовь к традициям и забота о людях важны и нужны. Спасибо, что вы рядом!» — сказал депутат Совета депутатов округа, предприниматель Юрий Алексеев.

Особой гордостью «Бань Алексеева» является самая большая парная на территории России. Фестиваль, принимавший гостей с 22 по 24 августа, был организован на территории другого рекордсмена — банного комплекса «Горячие ключи», считающегося крупнейшим в мире.

В программу «БаняФеста» вошли многочисленные активности: тест-драйвы банных печей и готовых комплексов, специализированная выставка оборудования, тематические круглые столы, мастер-классы по искусству парения, возможность прямого общения с производителями, зона семейного отдыха и большая концертная программа с участием популярных артистов. Масштаб события был отмечен включением в Книгу рекордов России. Дополнительными достижениями фестиваля стали презентация сотни новинок индустрии и посещение мероприятия несколькими тысячами гостей.

«Эта победа — общая. И мы обещаем продолжать создавать атмосферу, ради которой вы приходите к нам снова и снова. Общественная баня — сердце настоящей банной культуры», — отметил депутат Алексеев.

Ранее сообщалось, что в Подольске состоялся Единый день приема участников СВО и членов их семей по вопросам медицинского обеспечения.