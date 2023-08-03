Фестиваль мороженого пройдет в выходные в подмосковном Ногинске

В эту субботу в Богородском округе состоится фестиваль мороженого. Мероприятие пройдет в парке культуры и отдыха в Ногинске.

Для гостей подготовили развлекательную программу с концертом, анимацией, конкурсами, розыгрышами и эстафетами, сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма.

В ведомстве утонили, что мероприятие пройдет при информационной поддержке Минкульта Подмосковья. Вход на фестиваль свободный для всех желающих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что каждый год в регионе открывается в среднем по десять парков.

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