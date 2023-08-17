Фестиваль «Музей под звездами» состоится в подмосковном Серпухове

В последние выходные августа Серпуховский историко-художественный музей организует фестиваль «Музей под звездами» на территории Принарского парка. Об этом сообщили в региональном Министерстве культуры и туризма.

Отмечается, что главным в программе станет выступление ансамбля солистов под управлением братьев Ивановых — известных музыкантов, заслуженных артистов России, обладателей Гран-при Брюссельского джазового конкурса Euro Jazz Contest. Также на фестивале гостей ждут художественная и историческая интерактивные зоны. Здесь же организуют ярмарку мастеров и гастрономическую зону.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что гастрофестиваль в Истре пользуется спросом у жителей и участников.

* Возрастное ограничение 6+