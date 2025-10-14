Фестиваль «На футбольной волне» прошел в серпуховском парке имени Олега Степанова

Мероприятие прошло в минувшие выходные. В нем приняли участие воспитанники спортивных школ муниципалитета, спортсмены и многочисленные семейные команды.

На территории парка имени Олега Степанова в Серпухове состоялся масштабный фестиваль «На футбольной волне».

Фестиваль направлен на пропаганду активного образа жизни и развитие футбола среди местного населения. Организаторы учитывали разный возраст участников для распределения заданий, принимая во внимание актуальные уровни подготовки.

Мероприятие началось со спортивной разминки, которую провел опытный фитнес-тренер Серпухова. Правильный подход к открытию мероприятия позволил его участникам успешно подготовиться к физической нагрузке. Взрослые и юные спортсмены сразились в футбольных турнирах. Расширить знания о футболе и других спортивных дисциплинах участники смогли во время проведения различных мастер-классов.

Фестиваль «На футбольной волне» в Серпухове стал практическим воплощением курса городской администрации на оздоровление населения и развитие спорта. Его ключевая миссия — воспитание здорового поколения и создание в городе динамичной, ориентированной на активность среды.

