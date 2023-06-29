Фестиваль народного искусства «Шергин-фест, или волшебное кольцо» пройдет в Подмосковье

В эту субботу в парке «Покровский», расположенном в Сергиево-Посадском округе, пройдет второй Фестиваль народного искусства, посвященный писателю, художнику, фольклористу Борису Шергину «Шергин-фест, или волшебное кольцо». Об рассказали в областном Минкульттуризме.

В сообщении ведомства уточнили, что посетителей ждут мастер-классы, на которых они научатся делать тряпичные куклы. Кроме того, для гостей подготовят лекторий, концерт и многое другое.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность того, чтобы сделать Подмосковье регионом-лидером.

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