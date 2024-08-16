Фестиваль народных промыслов пройдет уже завтра в Подмосковье

В селе Кривандино в городском округе Шатура уже завтра состоится VII фестиваль народных промыслов и ремесел «Край Мещерский — край богатый». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Подчеркнем, что целью данного фестиваля является возрождение народных традиций, их популяризация, а также продвижение ценности ручного творческого труда. Ожидается, что свое творчество в рамках фестиваля продемонстрируют около 150 мастеров из разных регионов России.

У гостей будет возможность ознакомиться не только с народными промыслами, но и с предметами декоративно-прикладного творчества. При этом организаторы программы подготовили мастер-классы по плетению из бумажной лозы, работе с глиной и с полимерной глиной, росписи по дереву и многому другому.

Накануне губернатор Андрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству пешеходной зоны на Центральной улице в Дубне.

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