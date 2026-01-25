Фестиваль «Подольск. Дети» собрал более тысячи гостей на одной площадке

В подмосковном Подольске состоялся масштабный семейный фестиваль «Подольск. Дети», объединивший на площадке фудхолла «Центральный» более тысячи жителей. Мероприятие, прошедшее 24 января, было задумано как единое пространство для детского развития и родительской поддержки, собравшее рекордные 45 тематических точек от местных предпринимателей и специалистов.

Организаторы ставили перед собой четкую задачу: познакомить семьи с возможностями для развития и досуга, которые уже существуют в шаговой доступности. С одной стороны, родители получили прямой доступ к услугам развивающих центров, спортивных школ, психологов, нутрициологов и экспертов по краеведению и красоте. С другой — местный малый и средний бизнес, работающий в сфере детских услуг, получил эффективную площадку для презентации себя своей целевой аудитории.

Как отметила организатор Евгения Оксюк, такая модель помогает и предпринимателям в непростых условиях, и семьям, ищущим качественные услуги рядом с домом.

Программа фестиваля была выстроена с акцентом на интерактив и пользу. Дети могли попробовать себя в тактильных играх с песком, лепке, китайской каллиграфии или интеллектуальных квизах, в то время как родители посещали профессиональные консультации.

Преобладание бесплатных активностей сделало событие по-настоящему доступным. Такие офлайн-форматы, по словам методолога Анастасии Смирновой, не просто развлекают, а целенаправленно создают комфортную городскую среду для семей, предлагая модель проведения досуга, которая объединяет развлечение, образование и поддержку сообщества.

