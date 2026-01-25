В Химках провели встречу с волонтерами в преддверии Дня российского студенчества

Накануне Дня российского студенчества в Химках состоялась рабочая встреча городской администрации с активистами волонтерского движения. Врио главы городского округа Инна Федотова и депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов обсудили с представителями «Молодой Гвардии Единой России» текущие проекты и перспективы сотрудничества, отметив вклад молодежи в развитие городской среды.

Такие встречи позволяют не только формально наградить активных участников, как это произошло с вручением благодарственных писем Алексею Мягкому и Анне Лисак, но и оперативно согласовывать планы, получать обратную связь и адресную поддержку для социально значимых проектов. Как подчеркнула Инна Федотова, диалог с энергичной и креативной молодежью полезен для обеих сторон и будет проводиться регулярно.

Для самих молодых активистов такой формат взаимодействия представляет собой ценный опыт гражданского участия и социального проектирования. Возможность напрямую презентовать свои идеи руководителям муниципалитета и законодателю областного уровня повышает шансы на их реализацию, будь то благоустройство, событийные мероприятия или социальная помощь. Это мотивирует к дальнейшей деятельности и демонстрирует реальные механизмы воплощения инициатив в жизнь, что особенно важно в преддверии праздника, символизирующего потенциал и будущее студенческой молодежи.

