Фестиваль русской культуры пройдет в Подмосковье в начале марта
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В подмосковном Домодедово в начале марта пройдет фестиваль, посвященный российской культуре, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Гости мероприятия смогут окунуться в атмосферу традиций русского народа, узнать о вековой истории дружбы между представителями различных культур, а также о народных промыслах и ремеслах.
На фестивале пройдут мастер-классы, на которых можно будет попробовать себя в роли ремесленника.
Вход на мероприятие свободный. Праздник состоится при информационной поддержке областного Минкульта. Узнать более подробную информацию можно по ссылке.
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