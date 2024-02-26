Фестиваль русской культуры пройдет в Подмосковье в начале марта

В подмосковном Домодедово в начале марта пройдет фестиваль, посвященный российской культуре, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости мероприятия смогут окунуться в атмосферу традиций русского народа, узнать о вековой истории дружбы между представителями различных культур, а также о народных промыслах и ремеслах.

На фестивале пройдут мастер-классы, на которых можно будет попробовать себя в роли ремесленника.

Вход на мероприятие свободный. Праздник состоится при информационной поддержке областного Минкульта. Узнать более подробную информацию можно по ссылке.

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