Губернатор Воробьев: первая свадьба прошла в Доме правительства Московской области

Губернатор Воробьев

Фото: [Соцсети губернатора МО]

В Доме правительства Московской области прошла первая свадьба. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своих социальных сетях.

«Рад был поприсутствовать на церемонии у Дмитрия и Любови. Символично, что произошло это сегодня, накануне Дня защитника Отечества. Дмитрий — военнослужащий — на днях он возвращается на передовую. Супруги хотели сыграть свадьбу еще год назад, но получилось только сейчас», — написал губернатор.

Воробьев также пожелал молодоженам «крепкой любви и взаимопонимания».

Ранее Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

Актуально
Подмосковье
Губернатор Московской области