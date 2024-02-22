Губернатор Воробьев: первая свадьба прошла в Доме правительства Московской области

«Рад был поприсутствовать на церемонии у Дмитрия и Любови. Символично, что произошло это сегодня, накануне Дня защитника Отечества. Дмитрий — военнослужащий — на днях он возвращается на передовую. Супруги хотели сыграть свадьбу еще год назад, но получилось только сейчас», — написал губернатор.