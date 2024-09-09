Фестиваль «Таксы Чехова» состоялся в подмосковном музее-заповеднике «Мелихово»

Более одной тысячи человек посетили фестиваль «Таксы Чехова», который состоялся в музее-заповеднике «Мелихово» в городском округе Чехов. Об этом стало известно благодаря пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

В этом году в мероприятии приняли участие жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Твери, Саратова, Тюмени, Тулы, Калуги, Уфы и других городов. При этом для гостей состоялась насыщенная программа, включающая дефиле в костюмах чеховской тематики, спортивные активности, мастер-классы, выступления цирковых артистов, фотосессии и конкурсы талантов. Помимо этого, на фестивале прошла выставка-ярмарка, где посетители смогли приобрести тематические сувениры.

Фестиваль проходит в округе ежегодно и в этом году прошел в 18-й раз. Музей-заповедник «Мелихово» выбран площадкой фестиваля, поскольку русский писатель А. Чехов очень любил такс. Здесь жили две таксы, которые писателю подарил издатель журнала «Осколки» Николай Лейкин.

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