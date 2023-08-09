Фестиваль театров кукол «Коврижка» пройдет в Подмосковье в выходные

В эти выходные в Центральной библиотеке им. В. В. Розанова в Сергиево-Посадском округе пройдет ежегодный фестиваль театров кукол «Коврижка», сообщили в областном Минкульттуризме.

В сообщении ведомства уточнили, что театры Московского региона представят для посетителей шесть спектаклей по произведениям классиков российской и зарубежной литературы. Откроет мероприятие кукольный театр «Котофей» из Москвы, который представит спектакль «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Подробности о программе фестиваля можно найти здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл историческую тропу к месту захоронения Василия Никитича Татищева в Солнечногорске.

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