Фестиваль «Территория Солнца» впервые пройдет в подмосковном Солнечногорске

Набережная озера Сенеж в Солнечногорске станет местом проведения большого фестиваля «Территория Солнца» уже в предстоящие выходные. Об этом рассказали в региональном Министерстве культуры и туризма.

Отмечается, что гостей праздника ждут два крупных спортивных события, а именно: Открытый турнир округа по пляжному волейболу, приуроченный к 100-летию отечественного волейбола, и традиционный заплыв в открытой воде «Сенежская миля».

Также в городском парке состоятся лекции «Образовательные встречи» с профессиональными спикерами, и мастер-класс по росписи пряников, будет работать локация с «забытыми играми» — городками и петанком.

А на набережной гостей фестиваля будут ждать арт-объекты «Культурные коды Солнечногорска» —совместный проект ведомства и администрации муниципалитета. Там же будут выступления поэтов, кавер-группы «Москвичка» и DJ-сет.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев посетил фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей» в Истре.

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