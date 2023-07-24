Фестиваль уличных артистов «Цветная капуста» состоялся в подмосковных Мытищах

Более двух тысяч жителей и гостей подмосковных Мытищ посетили фестиваль уличных артистов, приехавших из Москвы, Ижевска, Санкт-Петербурга, Липецка, Слуцка, Королева. Об этом сообщили в региональном Министерстве культуры и туризма.

Отмечается, что на фестивале также были установлены различные фотозоны, помимо этого состоялась презентация работ уличных художников. А уже в завершение вечера для посетителей организовали барабанное и огненное шоу.

Напоминаем, что данный фестиваль проводится в Подмосковье уже во второй раз. Его целями является знакомство гостей с талантами уличных артистов, а также погружение зрителя в культурную атмосферу для творческого роста и духовного развития.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье неуклонно растет посещаемость парков, на сегодняшний день в регионе благоустроено более ста восьмидесяти парков.