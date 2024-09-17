Фестиваль волейбола провели в Московской области

В Одинцовском округе на Центральном стадионе состоялся VI Фестиваль волейбола, в котором приняли участие 28 смешанных команд школьников. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участниками стали спортсмены 2010–2011 годов рождения. Поддержку им оказали волейболистки профессионального клуба «Заречье-Одинцово» и спортсменки из Училища олимпийского резерва № 2 региона. Победу по итогам состязаний одержала команда Одинцовской лингвистической гимназии. В тройку лидеров попали воспитанники гимназии Святителя Василия Великого и сборной школы «КвантУм» (г. Звенигород). Отметим, что фестиваль организовали группа компаний «Садовое кольцо», «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта № 6», администрация Одинцовского округа, областная федерация волейбола и Гимназия Святителя Василия Великого. Он прошел в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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