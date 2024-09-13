Фестиваль волейбола состоится в Московской области

В эту субботу в Одинцовском округе пройдет VI ежегодный фестиваль волейбола Московской области. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях примут участие 28 смешанных команд юношей и девушек 2010–2011 года рождения, которые являются представителями общеобразовательных организаций Одинцовского округа и Краснознаменска. Они пройдут на футбольном поле Центрального стадиона. Поддержку участникам окажут волейболистки ВК «Заречье-Одинцово» и спортсменки отделения волейбола областного «Училища олимпийского резерва № 2». Отметим, что фестиваль организовали группа компаний «Садовое кольцо», подмосковный «Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта № 6», администрация Одинцовского округа, областная федерация волейбола и Гимназия Святителя Василия Великого. Он пройдет в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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