Фетисов назвал Россию «не очень-то хоккейной державой»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в разговоре с РИА Новости высказался о недопуске сборной России по хоккею к Олимпийским играм 2026 года.

Он назвал эту новость неприятной, хотя и ожидаемой, и обвинил в бездействии спортивных чиновников.

«Если с нами так поступают, значит, мы уже и не очень-то хоккейная держава. Видимо, мы потеряли влияние на мировой хоккей, нас уже некому защищать», — констатировал Фетисов.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) в начале июня объявила об окончательном отстранении мужской и женской сборных России по хоккею от Олимпиады. Места россиян в турнире отдали сборной Франции.

В Олимпийских играх впервые с 2014 года должны принять участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее журналисты сайта НХЛ назвали голкипера «Флориды» Сергея Бобровского главным претендентом на приз «Конн Смайт Трофи» (самому ценному игроку плей-офф).