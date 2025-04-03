Фетисов пожелал Овечкину закончить погоню за рекордом Гретцки хет-триком

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил «Матч ТВ», что Уэйну Гретцки пора паковать чемоданы и ездить на матчи «Вашингтона» в ожидании рекорда Александра Овечкина.

Ранее великий канадец говорил, что будет посещать игры «Вашингтон Кэпиталз», когда до побития его рекорда останется несколько шайб. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн уже начал посещать матчи «Кэпиталз». В игре с «Каролиной», в которой Овечкин забросил свою 892-ю шайбу в НХЛ, функционер лично поздравил супругу хоккеиста Анастасию.

«Нужно позвонить Уэйну Гретцки, чтобы он собирал чемодан и ездил за „Вашингтоном“. Время пришло! Было бы красиво всю эту историю закончить хет‑триком», — сказал Фетисов.

Александру Овечкину осталось забросить как раз три шайбы, чтобы побить рекорд Гретцки. «Вашингтон» проведет в регулярном чемпионате еще семь матчей. 5 апреля «Кэпиталз» примут на своей площадке «Чикаго Блэкхокс», одного из аутсайдеров лиги.