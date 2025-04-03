Овечкин забросил 892-ю шайбу в НХЛ, сократив отставание от Гретцки до двух голов

В игре с командой «Каролина Харрикейнз» российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол и тем самым сократил разрыв до двух шайб в гонке за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю карьеру.

В активе 39-летнего Овечкина теперь 892 гола. Четырежды выигрывавший Кубок Стэнли Гретцки забил в регулярных чемпионатах 894 гола.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» проведет еще семь игр.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига изменила аватарки в социальных сетях, посвятив их погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. И теперь там изображен профиль российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» в обрамлении надписи The GR8 chase… Alex Ovechkin. GR8, «великая восьмерка» — одно из прозвищ Овечкина в НХЛ.

Также стало известно, что на аукцион выставили два свитера Овечкина, в которых он забрасывал свои 300-ю и 400-ю шайбы в НХЛ.