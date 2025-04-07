Фетисов предположил, кто может побить рекорд Овечкина

Фетисов подчеркнул, что рекорд, установленный русским хоккеистом, особенно ценен в такое непростое политическое время. Знаменитый защитник предположил, что достижение Овечкина может продержаться сто лет.

«Хотя, может быть, мой внук Филипп сумеет побить этот рекорд, но ему сейчас полтора годика», — заметил Фетисов.

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в матчах регулярных чемпионатах НХЛ и обогнал по голам легендарного канадца Уэйна Гретцки.