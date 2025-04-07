Фетисов предположил, кто может побить рекорд Овечкина
Вячеслав Фетисов: может, мой внук побьет рекорд Овечкина
Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал «Матч ТВ» рекорд НХЛ по голам, установленный накануне Александром Овечкиным.
Фетисов подчеркнул, что рекорд, установленный русским хоккеистом, особенно ценен в такое непростое политическое время. Знаменитый защитник предположил, что достижение Овечкина может продержаться сто лет.
«Хотя, может быть, мой внук Филипп сумеет побить этот рекорд, но ему сейчас полтора годика», — заметил Фетисов.
В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в матчах регулярных чемпионатах НХЛ и обогнал по голам легендарного канадца Уэйна Гретцки.