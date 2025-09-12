Фетисов прокомментировал информацию о баснословных рекламных доходах Овечкина

По данным телеграм-канала Shot, 39-летний Овечкин за время летнего отпуска заключил в России с десяток рекламных контрактов, по которым может заработать до 3,3 млрд руб. Это сумма составляет примерно трехлетний заработок Овечкина в НХЛ до выплаты налогов. По действующему контракту с «Вашингтоном» нападающий получает $9,5 млн в год.

«Чтобы заработать большие деньги в России, надо хорошо играть в Северной Америке, как я понимаю. Здесь все взаимосвязано. Приятно, что в нашей стране отреагировали на этот фантастический успех. И другим ребятам есть к чему стремиться», — подчеркнул Фетисов.

В минувшем сезоне Александр Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Теперь на счету россиянина 897 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

