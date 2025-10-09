Фетисов раскритиковал Минспорт за вмешательство в футбольные дела

«Не понимаю, почему лимиты на легионеров устанавливает Министерство спорта. Есть же РПЛ, возможно, РФС, где есть профессиональное руководство, специалисты. Они должны принимать решение о таких изменениях, такие права должны быть у лиги — это было бы справедливее», — сказал Фетисов.