Фетисов раскритиковал Минспорт за вмешательство в футбольные дела
Вячеслав Фетисов: у РПЛ должно быть право устанавливать лимит на легионеров
Фото: [Федерация хоккея России]
Депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался в разговоре с Odds.ru о лимите на легионеров в российском футболе.
Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что ужесточение лимита в РПЛ является уже решенным вопросом. Также он назвал интересной инициативу полностью запретить участие иностранцев в матчах Кубка России.
«Не понимаю, почему лимиты на легионеров устанавливает Министерство спорта. Есть же РПЛ, возможно, РФС, где есть профессиональное руководство, специалисты. Они должны принимать решение о таких изменениях, такие права должны быть у лиги — это было бы справедливее», — сказал Фетисов.
Ранее советник министра спорта Дмитрий Губерниев заявил, что считает неправильным полностью запрещать участие легионеров в Кубке России.