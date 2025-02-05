Фетисов вспомнил, как российский хоккеист показал средний палец Биллу Клинтону

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов рассказал о случае, когда его сокомандник — защитник «Детройт Ред Уингс» Владимир Константинов, показал средний палец Биллу Клинтону. Интересный факт о русском хоккеисте политик упомянул в шоу РИА Новости «На два слова».

Фетисов, который также выступал в «Детройте», рассказал, что в 1998 году после победы его хоккейной команды в Кубке Стэнли (1997 год) Константинов привлек внимание своим дерзким жестом. В момент, когда 42 президент США Клинтон поздравлял команду с победой, Константинов, находясь в инвалидном кресле, показал ему средний палец.

«Клинтон вообще крутой! "Детройт" после победы в Кубке Стэнли пригласили в Белый дом. Победа, эта страшная авария после, импичмент, Моника Левински, вся эта катавасия», — рассказал Фетисов.

Экс-хоккеист продолжил рассказ, отметив, что спортсмены прибыли в Белый дом, где ждали задерживающегося Клинтона. Когда президент зашел, то целенаправленно направился к победителям и поздравил их словами: «Ребята, поздравляю, "Русская пятерка" сыграла значимую роль в победе». После этого, отметил Фетисов, американский лидер обратился к Константинову и сказал: «Володя, понятно, что тяжелая ситуация, но Америка в последние годы вложила столько в лечение черепно-мозговых травм, что я уверен: скоро ты будешь играть».

«Вовка сидит, бросил голову на грудь. Клинтон напротив. Я наклоняюсь, говорю: "Володь, покажи президенту Америки, кто самый лучший хоккеист в мире". Он утвердительно машет. Клинтон реагирует: "Да, Клинтон". Вова поднимает голову, а вместе с ней средний палец. У президента сразу поменялось выражение лица. И через плечо он у кого-то спрашивает: узнайте, был ли прецедент, когда президенту США в Белом доме показывали средний палец», — рассказал Фетисов.

Политик отметил, что через несколько лет забавный случай произошел на торжественном мероприятии в честь 75-летия Бориса Ельцина. Фетисов и его супруга были приглашены на праздник, и когда они провожали почетных гостей, подошел Клинтон. Супруга хоккеиста решила спросить у президента о том, понравилась ли ему Москва, на что американский лидер ответил: «Я проверил. Никто никогда в Белом доме президенту США не показывал средний палец».

Владимир Константинов выступал вместе с Фетисовым во многих турнирах. Он является чемпионом мира 1986, 1989 и 1990 годов и обладателем Кубка Стэнли 1997 и 1998 годов в составе «Детройта».

Спортивная карьера Константинова оборвалась в результате автомобильной аварии в США 13 июня 1997 года, в которой он получил тяжелую черепно-мозговую травму.

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