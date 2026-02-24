ФХР бессрочно отстранила трех арбитров за аморальное поведение

Федерация хоккея России (ФХР) бессрочно отстранила от работы на всех соревнованиях под своей эгидой главных арбитров Ильнура Хажиева и Ивана Шмакова, а также лайнсмена Мирослава Скугарева.

Поводом послужило поведение судей после матча ВХЛ между «Норильском» и «Омскими Крыльями», который прошел 21 февраля.

После игры арбитры записали и выложили видео. На ролике Скугарев, явно находясь в нетрезвом состоянии, демонстрирует неприличные жесты на фоне формы петербургского СКА. Два других арбитра также находятся в кадре и, судя по всему, пьяны еще сильнее.

«Подобное поведение противоречит Кодексу этики ФХР, основам морали и нравственности. ФХР и ВХЛ считают подобное поведение недопустимым и наносящим ущерб репутации всего хоккейного сообщества», — говорится в заявлении ФХР.

