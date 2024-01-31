FIDE: с начала СВО более 200 российских шахматистов сменили спортивное гражданство

С начала 2024 года сразу семь российских шахматистов сменили спортивное гражданство, передает телеканал RTVI со ссылкой на Международную шахматную организацию (FIDE).

Отмечается, что всего за 2023 год от спортивного гражданства РФ отказались 104 шахматиста, а с начала Россией спецоперации на Украине еще 80 спортсменов сменили гражданство.

«Одна из них, например, — чемпионка мира Александра Костенюк. Она объяснила смену спортивного гражданства на швейцарское протестом против действий России. Спортсменка объяснила это тем, что государство использовало ее имя и она уже не могла быть частью этого», — приводится в публикации.

Таким образом, с начала СВО более 200 российских шахматистов в общей сложности сменили спортивное гражданство, сообщили в FIDE.

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Боднарук выиграла золото чемпионата мира по быстрым шахматам, который прошел в Самарканде.