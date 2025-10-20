ФИФА хочет изменить правило офсайда

Изменения могут принять уже в ноябре, чтобы успеть протестировать их до начала чемпионата мира 2026 года. Инициатором новой трактовки стал известный тренер Арсен Венгер, поэтому решение уже назвали «правилом Венгера».

Согласно ему, положение вне игры будет фиксироваться только тогда, когда атакующий футболист всем своим телом находиться впереди защитника при получении мяча.

Такая трактовка облегчит жизнь нападающим и уменьшит количество спорных ситуаций при определении офсайда.

Ранее сообщалось, что ФИФА собирается изменить правила пробития пенальти.