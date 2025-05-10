ФИФА может изменить регламент, чтобы допустить Роналду на клубный чемпионат мира

Международная федерация футбола ищет варианты, которые позволили бы португальскому нападающему клуба «Аль Наср» Криштиану Роналду принять участие в клубном чемпионате мира, пишет испанская Marca.

Клубный чемпионат мира пройдет в США летом 2025 году в новом формате с участием 32 команд. «Аль Наср» не смог пробиться на турнир, но организаторы хотят видеть на нем Роналду, поскольку 40-летний игрок является «глобальным брендом».

По данным издания, ФИФА рассматривает альтернативные сценарии, чтоб обеспечить участие португальца на турнире. Среди них — участие Роналду в составе одной из команд как «приглашенного» игрока или предоставление «Аль Насру» wild card. Ранее такая практика на официальных турнирах не применялась.

Роналду является лучшим бомбардиром Про-Лиги Саудовской Аравии (23 мяча), но его «Аль Наср» идет только на четвертой позиции в чемпионате. В азиатской Лиге чемпионов клуб португальца проиграл в полуфинале японскому клубу «Кавасаки» и выбыл из турнира.

Ранее определились финалисты Лиги чемпионов УЕФА.