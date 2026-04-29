В Коломне стартовал цикл концертов «Мой герой — моя память», мероприятие прошло в Муниципальном бюджетном учреждение «Дворец культуры „Коломна“ при содействии Администрации городского округа под эгидой международного благотворительного фестиваля „Память хранит имена“. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб России.

Для гостей подготовили тематические выставки, мастер-классы и интерактивные площадки, концерт, объединивший ведущие творческие коллективы округа и популярных артистов. Режиссером концертной программы выступил художественный руководитель Дворца культуры «Коломна» Яна Колобайцева. Приглашенными гостями стали заслуженный артист России Михаил Фавор, автор-исполнитель, продюсер, доцент кафедры эстрадно-джазового искусства МПГУ Максим Лидов, а также лауреат международных конкурсов, идейный вдохновитель и генеральный продюсер проекта «Память хранит имена» Харитон Руденко.

«Для нас было большой честью открыть цикл концертных программ „Мой герой — моя память“ именно в Коломне — городе с глубокой историей и живыми традициями патриотического воспитания. Мы хотим, чтобы память о героях звучала не только в торжественных речах, но и в песнях, музыке, в глазах молодых исполнителей, которые вышли на одну сцену с популярными артистами», — подчеркнул Харитон Руденко.

В концерте приняла участие финалистка третьего сезона Всероссийского конкурса «Родники. Дети — 2026» в номинации «Авторская песня» Марии Лониной. Для этого она приехала в Коломну из Пензы.

