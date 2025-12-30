Фигурист Галлямов жестко ответил на критику Губерниева

Фигурист Александр Галлямов в интервью «Советскому спорту» высказался об инциденте с журналисткой, которая позвонила ему утром после выступления на чемпионате России.

Спортсмен обругал девушку, назвав ее «больной на голову». В соцсетях Галлямова осудили за грубость. В частности, комментатор Дмитрий Губерниев назвал поведение фигуриста «детским садом» и порекомендовал ему ставить телефон на беззвучный режим, если он не хочет, чтобы ранний звонок его разбудил.

«Ему, известному хайпожору, будет только в радость угоститься таким поводом. Что касается советов «убрать телефон», то не Дмитрию учить меня им пользоваться. Есть строгие антидопинговые правила, согласно которым я обязан быть на связи 24/7. Поэтому телефон — это не просто развлечение, а инструмент дисциплины. Если я пропущу звонок или уведомление, последствия могут быть очень серьезными», — пояснил Галлямов.

На чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняла второе место, хотя спортсмены лидировали после короткой программы. Чемпионами стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Галлямов нервно отреагировал на проигрыш, сразу после награждения сняв в себя медаль.

Ранее российский лыжник Савелий Коростелев отказался отвечать на вопросы шведских журналистов о политике.