Коростелев отказался отвечать на вопросы шведских журналистов о Путине и СВО

Он рассказал, что первое в карьере участие в знаменитой гонке станет для него «захватывающим опытом», особенно перед Олимпийскими играми. Россиянин отметил, что лыжное сообщество доброжелательно приняло его.

«Я надеюсь, что как можно больше российских спортсменов смогут получить нейтральный статус, как я. Возможно, уже после «Тур де Ски», — сказал Коростелев.

Журналисты также поинтересовались мнением спортсмена о Владимире Путине и специальной военной операции. Коростелев вежливо попросил их не задавать таких вопросов.

Савелий Коростелев 29 декабря примет участие в раздельной гонке на 15 км классическим стилем в рамках «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.

Ранее российский лыжник рассказал о поддержке во время этапа Кубка мира в Давосе. Коростелев с удивлением обнаружил в Швейцарии немало россиян.