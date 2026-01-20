Фигурист Гуменник получил лучшие баллы в карьере за короткую программу

Фигурист Петр Гуменник, который будет представлять Россию на Олимпийских играх, откатал короткую программу на турнире «Мемориал Грушмана» в Санкт-Петербурге, установив рекорд России.

Гуменник исполнил каскад четверной флип — тройной тулуп, четверной лутц и тройной аксель. Он получил за прокат 109,05 балла (61,70 за технику). Ранее лучшим результатом на внутренних стартах были 108,29 балла Евгения Семененко на мемориале Панина в 2024 году.

Гуменник уверено лидирует на «Мемориале Грушмана» после короткой программы, опережая петербургских фигуристов Семена Соловьева (88,53) и Илью Строганова (74,22).

Петр Гуменник и Аделия Петросян стали победителями квалификационного олимпийского турнира в Пекине и завоевали индивидуальные путевки на Олимпиаду-2026.

Ранее бельгийский журналист Мартен Дельво заявил, что Петросян наверняка бы выиграла завершившийся недавно в Шеффилде чемпионат Европы.