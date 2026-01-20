В Бельгии уверены, что Петросян выиграла бы чемпионат Европы

Бельгийский журналист Мартен Дельво в интервью Metaratings.ru высказался о завершившемся в английском Шеффилде чемпионате Европы по фигурному катанию.

Представитель издания Het Nieuwsblad подчеркнул, что за последние три года уровень соревнований значительно упал из-за отсутствия российских спортсменок. Он высказал уверенность, что отобравшаяся на Олимпиаду чемпионка России Аделия Петросян выиграла бы на этих соревнованиях золотую медаль.

«Петросян взяла бы золото. Уровень чемпионата Европы в этом году был очень низким и разочаровывающим. Только Петрыкина показала более-менее приличный уровень», — сказал Дельво.

В соревнованиях женщин-одиночниц победила представительница Эстонии Нина Петрыкина, которая стала единственной участницей, преодолевшей гроссмейстерскую планку в 200 баллов по сумме двух программ (216,14).

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала турнир в Шеффилде скучным. Ей возразила канадская журналистка Беверли Смит, заявившая, что на чемпионате Европы «была правильная драма».