Фигурист Гуменник высказался об итоговом месте на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник в интервью ТАСС высказался о своей подготовке к решающему прокату на Олимпийских играх.

Спортсмен отметил, что уже забыл о короткой программе, по итогам которой занял 12-е место. Первое соревновательный день у мужчин-одиночников прошел 10 февраля, произвольную программу они представят 13-го. Гуменник рассказал, что не боится перегореть, так как у него уже есть опыт выступлений с перерывом.

Также фигурист ответил на вопрос об итоговом месте на Олимпиаде.

«Меня место на Олимпиаде не волнует. Для меня главное — выдать хороший прокат, а как уже получится, предсказать невозможно. Главное — показать то, на что я способен», — сказал Гуменник.

Ранее президент ФФККР Антон Сихарулидзе назвал абсурдом ситуацию, когда Гуменнику всего за несколько дней до начала соревнований пришлось менять музыку к короткой программе.