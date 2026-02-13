Фигурист Гуменник высказался об итоговом месте на Олимпиаде
Петр Гуменник: «Место на Олимпиаде не волнует, главное — выдать хороший прокат»
Фото: [ISU]
Российский фигурист Петр Гуменник в интервью ТАСС высказался о своей подготовке к решающему прокату на Олимпийских играх.
Спортсмен отметил, что уже забыл о короткой программе, по итогам которой занял 12-е место. Первое соревновательный день у мужчин-одиночников прошел 10 февраля, произвольную программу они представят 13-го. Гуменник рассказал, что не боится перегореть, так как у него уже есть опыт выступлений с перерывом.
Также фигурист ответил на вопрос об итоговом месте на Олимпиаде.
«Меня место на Олимпиаде не волнует. Для меня главное — выдать хороший прокат, а как уже получится, предсказать невозможно. Главное — показать то, на что я способен», — сказал Гуменник.
Ранее президент ФФККР Антон Сихарулидзе назвал абсурдом ситуацию, когда Гуменнику всего за несколько дней до начала соревнований пришлось менять музыку к короткой программе.