Сихарулидзе назвал абсурдом замену музыки в короткой программе Гуменника

Изначально россиянин должен был представлять короткую программу под музыку из фильма «Парфюмер». Однако всего за несколько дней до олимпийского старта выяснилось, что это невозможно из-за авторских прав на музыку. В итоге Гуменник переделал программу под композицию Waltz 1805 Эдгара Акобяна.

«Совершенно абсурдная ситуация: за три дня до Олимпийских игр спортсмен вынужден менять музыку. А значит, по сути, и программу. Такого не было никогда. Что дальше? В следующий раз, видимо, заберут еще и коньки — и будем кататься, как волк в известной серии «Ну, погоди!», на своих когтях», — сказал Сихарулидзе.

После короткой программы Гуменник занимает промежуточное 12-е место. Произвольную программу фигурист представит 13 февраля.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев включил Гуменника в фотоподборку лучших выступлений на Олимпиаде.