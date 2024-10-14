Фигурист Яблоков приостановил карьеру и будет работать тренером

Российский фигурист, выступающий в одиночном катании, чемпион России среди юниоров Илья Яблоков заявил о приостановке карьеры. Об этом он сообщил ТАСС.

«Принял такое решение, потому что просто устал от фигурного катания в качестве действующего фигуриста», — сказал Яблоков.

Он подчеркнул, что будет продолжать тренировки, чтобы поддерживать форму и выступать в ледовых шоу. Также Яблоков сообщил, что в фигурном катании появилось много вещей, которые не радуют его.

По словам фигуриста, спрогнозировать то, что будет через год, он не может. В период паузы, отметил Яблоков, он посвятит себя тренерской деятельности.

Яблокову 21 год. Он начал заниматься фигурным катанием в 2007 году. Тренировался у Надежды Кондулинской, Александра Шубина и Виктории Буцаевой. В сезоне 2023/24 спортсмен стал серебряным призером шестого этапа Гран-при России. На чемпионате России занял 11-е место.

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