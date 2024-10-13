Конор Макгрегор встретится с Дэном Хукером 1 февраля 2025 года

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор возвращается в октагон для боя против новозеландского бойца Дэна Хукера 1 февраля 2025 года в Саудовской Аравии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Ирландец, имеющий 22 победы и 6 поражений, был вынужден пропустить предыдущий бой из-за травмы ноги. Последняя встреча с Дастином Порье закончилась для Макгрегора переломанной ногой.

Хукер, у которого на счету 24 победы и 12 поражений, станет следующим соперником Макгрегора. Этот поединок станет одним из самых ожидаемых в новом сезоне UFC.

Напомню, ранее самбист из Дубны завоевал золото на Первенстве мира