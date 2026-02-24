Фигурист Малинин после провала на Олимпиаде захотел посетить родину олимпийского чемпиона Шайдорова

Спортсмен отметил, что много хорошего слышал об этой стране, а поездка в Казахстан вместе с Михаилом Шайдоровым могла бы стать просто отличной.

На Олимпийских играх в Милане Илья Малинин считался главным фаворитом. Он помог сборной США выиграть командный турнир, в соревнованиях одиночников уверенно лидировал после короткой программы, но полностью сорвал произвольную. В итоге талантливый американец откатился только на восьмое место.

Сенсационным чемпионом Олимпиады стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Для Казахстана это первое в истории золото Игр в фигурном катании и второе после победы лыжника Владимира Смирнова на Олимпийских играх 1994 года.

Сборная России, которую на Олимпиаде представляли 13 человек, завоевала единственную серебряную медаль на Играх. Ее принес команде ски-альпинист Никита Филиппов.