Фигурист Малинин задумал выполнить семь четверных прыжков на чемпионате мира

Американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин рассказал, что планирует исполнить на чемпионате мира в Бостоне произвольную программу с семью четверными прыжками.

Малинин рассказал, что решение об этом примет на месте, оценив лед арены и свое состояние.

20-летний фигурист является действующим чемпионом мира и обладателем мирового рекорда за произвольную программу. Год назад на чемпионате мира в Монреале Малинин победил, выполнив шесть квадов. Семь четверных прыжков в одной программе не выполнял еще ни один фигурист в мире.

Чемпионат мира в Бостоне пройдет с 25 по 30 марта.

Ранее в НХЛ высказались по поводу идеи проведения матча с КХЛ.