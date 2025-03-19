В НХЛ воздержались от комментариев по поводу возможного матча с КХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) высказалась об идее проведения матча с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).

Возможность матча между российской и заокеанской лигами обсуждали в телефонном разговоре Дональд Трамп и Владимир Путин.

В заявлении НХЛ указывается, что лига не принимала участия в обсуждении этого проекта, поэтому не считает уместным комментировать идею лидеров двух государств.

Ранее бывший чешский хоккеист русофоб Доминик Гашек назвал Трампа государственным изменником из-за согласия сыграть в хоккей с Россией.