Фигурист Роман Костомаров сбросил пять килограммов всего за 1,5 месяца

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров сообщил, что смог похудеть на пять килограммов за 1,5 месяца, пишет Super.ru. Спортсмен поделился своими успехами в личном телеграм-канале, опубликовав видео с тренировки в спортзале.

Костомаров признался, что этот результат дался ему с трудом. Однако благодаря своему характеру и дисциплине он продолжает идти к поставленной цели. Секрет успеха, по словам фигуриста, именно в этих качествах.

Напомним, в 2023 году Костомаров перенес тяжелое заболевание, которое привело к ампутации стоп и кистей. Спортсмен поразил фанатов своей стойкостью: уже через считаные недели после операции он встал на ноги, вернулся в спорт и в конце концов вышел на лед.

