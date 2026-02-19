Фигуриста Гуменника не пригласили на показательные выступления на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник не получил приглашения выступить с показательным номером на Олимпийских играх.

Объявлен список мужчин-одиночников, которые представят свои шоу программы. Это американец Илья Малинин, казахстанец Михаил Шайдоров, француз Адам Сяо Хим Фа, кореец Чха Чжун Хван, итальянец Даниэль Грассль, японцы Юма Кагияма и Шун Сато.

Петр Гуменник занял шестое место на олимпиаде, победителем стал Михаил Шайдоров. Из тех, кто оказался ниже россиянина в итоговом протоколе, приглашения получили Илья Малинин, Адам Сяо Хим Фа и Даниэль Грассль. Организаторы обошли вниманием также занявшего пятое место канадца Стивена Гоголева.

Гуменник готов был представить свой оригинальный номер и привез с собой в Италию громоздкий костюм Оптимуса Прайма (робота из франшизы «Трансформеры»).

Ранее Петр Гуменник рассказал, что после соревновательной программы успел потренироваться с американцем Ильей Малининым.