Фигуристка Двоеглазова готова хоть сейчас выступить на международных соревнованиях

Фигуристка Алиса Двоеглазова в разговоре с ТАСС обсудила возможность выступления на юниорских международных соревнованиях в случае допуска российских спортсменов.

МОК рекомендовал допускать юных российских спортсменов к международным соревнованиям без всяких ограничений — с национальной символикой, как в индивидуальных, так и в командных видах.

«Если мне дадут такую возможность и скажут, что я могу выступать по юниорам, я не то что соглашусь — я очень обрадуюсь и скажу, что готова хоть сейчас поехать туда выступать», — сказала Двоеглазова.

17-летняя фигуристка отметила, что в случае допуска выбор кандидатуры будет зависеть от Федерации фигурного катания на коньках России, так как изначально квота, скорее всего, будет только одна.

Двоеглазова стала победительницей финала Гран-при России, также она является серебряным призером чемпионата страны.

