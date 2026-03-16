Губерниев пожурил биатлонисток за незнание правил

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что спортсмены должны знать, как вести себя во внештатных ситуациях. Поводом послужили действия биатлонисток Анастасии Томшиной и Анастасии Шевченко в гонке преследования на чемпионате России.

На соревнованиях в Тюмени 15 марта Шевченко на второй стрельбе закрыла мишени на установки Томшиной. Та должна была просигнализировать судьям, что ее мишень занята, но вместо этого начала палить по мишени Шевченко. После гонки Томшина призналась, что была уверена в том, что ее не накажут, потому что первой «накосячила» Шевченко.

В итоге Шевченко получила 10 штрафных минут, а Томшина — шесть. Обе спортсменки претендовали на медали чемпионата. Шевченко стартовала со второй позиции, Томшина с пятой, а первый рубеж они прошли без промаха.

«Это недоработка и спортсменов, и тренеров. Нужно правила знать, проводить семинары и спортсменам больше интересоваться происходящим. В спорте не бывает мелочей, а где тонко там и рвется. Потом люди лишаются медалей», — сказал Губерниев.

Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе назвала главных конкурентов Александра Большунова на внутрироссийских соревнованиях.