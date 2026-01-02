Фигуристка Горбачева поделилась страхами при посещении Германии

Российская фигуристка Алина Горбачева в соцсетях поделилась своими впечатлениями о Германии, куда она приехала делать операцию на травмированном колене.

18-летняя спортсменка рассказала, что впервые встречала Новый год в чужой стране: «было прикольно», но она не чувствовала себя в безопасности.

«Мы выходили из метро — нам навстречу шла какая-то толпа турков пьяных. Мы так сильно испугались! Побежали обратно, доехали до вокзала и вызвали такси. Вообще тут так много турков, арабов. Еще в Германии разрешены наркотики, и здесь так много неадекватных людей. Очень стремно», — рассказала Горбачева.

Алина Горбачева была запасной на квалификации к олимпийскому турниру в Пекине, который выиграла Аделия Петросян. В нынешнем сезоне у фигуристки были второе и третье места на этапах Кубка России, но в чемпионате страны она не приняла участие из-за травмы.

