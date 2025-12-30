Губерниев ответил фигуристу Галлямову на обвинения в «хайпожорстве»
Губерниев: «Кто бы меня знал, если бы я не сказал про нахамившего Галлямова»
Фото: [соцсети]
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в разговоре со Sport24 прокомментировал обвинения в «хайпожорстве» со стороны фигуриста Александра Галлямова.
Галлямов назвал «больной на голову» журналистку, которая позвонила ему утром после чемпионата России по фигурному катанию. Губерниев назвал поведение фигуриста «детским садом» и порекомендовал ему ставить телефон на беззвучный режим, если он не хочет, чтобы ранний звонок его разбудил.
В свою очередь, фигурист обозвал Губерниева «известным хайпожором», который питается такими скандальными поводами. Также он пояснил, что не может выключать телефон, так как в любой момент его местонахождение могут проверить антидопинговые службы.
«Я себе имя как хайпожор сделал на Галлямове. Что бы мы все без него делали? Сейчас в целом в мире лица российского спорта — Овечкин, Демин и Галлямов. Естественно, кто бы меня знал, известного хайпожора, если бы я не сказал про Галлямова, который журналистке нахамил. Дорогой Галлямов, идите допинг сдавайте. Вам в любой момент могут позвонить на невыключенный телефон», — сказал Губерниев.
Ранее итальянский фигурист Кори Чирчелли поделился своей радостью от снятия бана с Камилы Валиевой.