Фигуристка Горбачева раскаялась перед турками и арабами

В своем Telegram-канале спортсменка попросила прощения у турок и арабов за содержание предыдущего поста в соцсетях. В своем обращении Горбачева признала, что неправильно выразила свои мысли, находясь в состоянии испуга.

«Я прекрасно понимаю, что неправильно себя вести могут представители всех стран. Прошу прощения у турков и арабов за свои неосторожные высказывания. Я была сильно испугана и неправильно выразила мысли», — заявила Горбачева.

Напомним, 2 января, спортсменка написала о ситуации в Германии, описав, как она и ее спутники, увидев группу пьяных турок, сильно испугались и были вынуждены изменить маршрут. Свое резкое заявление она сопроводила общим замечанием о большом количестве турок и арабов в стране. Мнение особенно странно прозвучало на фоне прошедшего горячего Нового года: в некоторых городах ФРГ массово запускали фейерверки и поджигали машины.

Нынешнее извинение стало реакцией на возможную негативную интерпретацию ее слов. Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года предоставил нейтральный статус нескольким российским фигуристам, включая Алину Горбачеву, что позволяет им участвовать в турнирах под эгидой организации.

